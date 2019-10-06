Футбол

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Манчестер Сити — Вулверхэмптон
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
13′
Ромен Саисс
Райан Беннетт
Кайл Уокер
Александр Зинченко
46′
Родри Эрнандес
50′
Жоау Канселу
50′
Рияд Марез
Бернарду Силва
60′
Эдерсон Сантана
62′
69′
Патрик Кутроне
Мэтт Доэрти
Илкай Гюндоган
71′
74′
Рубен Винагре
Хонни Кастро
Давид Сильва
Габриэл Жезус
75′
Фернандиньо
77′
80′
Адама Траоре
84′
Рубен Невеш
86′
Жоау Моутинью
90′+4′
Адама Траоре
Манчестер Сити, имея в активе 16 очков, расположился на втором месте. В следующем туре Манчестер Сити в гостях сыграет против Кристал Пэлас, а Вулверхэмптон на своем поле встретится с Саутгемптоном.
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