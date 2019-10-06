"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Адама Траоре.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Авто Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.

Футбол Валерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко.

Политика Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Футбол Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова «Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.

Политика Зеленский опроверг, что Трамп ставил условия для их встречи Президент Украины Владимир Зеленский опроверг японскому агентству Киодо информацию, что американский лидер Дональд Трамп выдвигал условия для встречи на высшем уровне и давил на него касательно расследования в отношении сына Джо Байдена.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Происшествия После стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников Полиция Канзаса разыскивает двоих человек, которые открыли стрельбу в одном из баров в Канзас-Сити в воскресенье, сообщает Associated Press.

Экономика Россияне разошлись по торгцентрам Текущие изменения происходят вопреки продолжающемуся снижению реальных доходов населения: по итогам первого полугодия показатель сократился на 1,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Политика Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.

Технологии «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна» В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле Зайцева со стороны ВСУ Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР).

Футбол Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.

Космос Астрономы назвали время пробуждения черной дыры в центре Галактики Ученые назвали время, когда в последний раз в нашей Галактике просыпалась черная дыра.