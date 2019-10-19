Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Манчестер Сити» на выезде победил «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги победил «Кристал Пэлас» — 2:0. «Горожане» открыли счет на 39-й минуте, когда Бернарду Силва исполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, где Габриэл Жезус выиграл борьбу у защитника и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч точно в цель.
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В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции штурмовали дом, в результате чего удалось задержать криминального авторитета.
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Кино

Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.
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Квят: наш подход к этапу в Мексике будет таким же, как и к другим Гран-при

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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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Президент Вучич по-русски поблагодарил Владимира Путина за поддержку

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Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что экономический конфликт, связанный с хорватской задолженностью крупнейшим российским банкам, будет исчерпан.
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Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).
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