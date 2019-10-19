Футбол
LiveSport.ru«Манчестер Сити» на выезде победил «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги победил «Кристал Пэлас» — 2:0. «Горожане» открыли счет на 39-й минуте, когда Бернарду Силва исполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, где Габриэл Жезус выиграл борьбу у защитника и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч точно в цель.
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Кристал Пэлас - Манчестер Сити ~ прогноз на матч 9-го тура АПЛ: горожане исправятся за крайнюю осечку?
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