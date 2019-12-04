Футбол

Bethub.orgBethub.orgМанчестер Сити на выезде разгромил Бернли

Бернли — Манчестер Сити
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
15′
Бернарду Силва
24′
Габриэл Жезус
50′
Габриэл Жезус
Крис Вуд
Джей Родригес
59′
Дэниэл Дринкуотер
Эшли Барнс
59′
68′
Родри Эрнандес
72′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
Дуайт Макнил
Роберт Брэйди
75′
80′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
85′
Фернандиньо
Эрик Гарсия
Джеффри Хендрик
86′
87′
Рияд Марез
Роберт Брэйди
89′
Стартовал 15-й тур английской Премьер-лиги. Манчестер Сити уничтожил Бернли со счетом 4:1. Счет во встречи открыл Габриэль Жезус, прекрасным обводящим ударом на 24-й минуте. На 50-й бразилец оформил дубль.
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