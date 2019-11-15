«Манчестер Сити» избежит строгого наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей. Как сообщает The Athletic, отчет о проверке клуба будет опубликован в декабре. «Сити» будет наказан денежным штрафом.

«Манчестер Сити» не будет исключен из Лиги чемпионов

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Фигурное катание Трусова: «Падение перед прокатом избавило от волнения» Российская фигуристка Александра Трусова не смогла объяснить, почему упала на лед перед началом исполнения короткой программы на Гран-при России, но отметила, что падение избавило ее от излишнего давления.

Экономика АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира» АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.

Футбол Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.

Политика Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО "Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.

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Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.