Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Манчестер Сити» не будет исключен из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» избежит строгого наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей. Как сообщает The Athletic, отчет о проверке клуба будет опубликован в декабре. «Сити» будет наказан денежным штрафом.
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Апелляция «Ман Сити» в CAS по делу о нарушении ФФП отклонена

Sports.ru07:18

Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП

Чемпионатвчера в 13:22

Апелляция «Манчестер Сити» по нарушению финансового фэйр-плей отклонена CAS

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СМИ: «Манчестер Сити» не будет отстранён от участия в еврокубках за нарушение ФФП

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CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити»

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Газета.Ru04:19

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