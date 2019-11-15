Футбол
Sportbox.RU«Манчестер Сити» не будет исключен из Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» избежит строгого наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей. Как сообщает The Athletic, отчет о проверке клуба будет опубликован в декабре. «Сити» будет наказан денежным штрафом.
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Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП
Чемпионатвчера в 13:22
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