Футбол
Чемпионат«Манчестер Сити» не планирует продлевать контракт с Фернандиньо
«Манчестер Сити» пока не планирует продлевать контракт с полузащитником команды Фернандиньо, контракт которого истекает в июне 2020 года.
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Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России
Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Политика
Бывший депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Переезд бывшего депутата Госдумы и комиссара молодежного движения «Наши» Роберта Шлегеля был связан с личными причинами.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без матери
Футболист Евгений Алдонин устроил для дочери яркий праздник. Это первый день рождения девочки, на котором не было ее мамы Юлии Началовой.
Происшествия
Что происходит с ФСБ и СК после ареста замглавы свердловского следкома
Среди правоохранителей обсуждается, может ли эта история ударить по бывшему начальнику свердловского СК Валерию Задорину, который был вынужден уйти в отставку после резкой критики в его адрес со стороны главы следкома Александра Бастрыкина — за вялое расследование уголовного дела «борзого директора», не платившего зарплату рабочим и попросившего, чтобы ему позвонил Путин.
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Общество
В России резко выросло число ДТП с такси
Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Политика
Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Авто
Британцы подали в суд на Volkswagen из-за «дизельгейта»
В коллективном иске, поданном в Верховный суд Лондона, участвуют свыше 70 тыс. британцев, сообщает агентство Reuters.
Происшествия
Газ и электричество: СКР впервые раскрыл данные о пытках в тюрьмах
Следственный комитет России впервые раскрыл информацию по делам о пытках в СИЗО и колониях.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Общество
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Общество
Памятник Грибоедову в Ереване облили краской
Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти
Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.