Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Этихад»
Илкай Гюндоган
|56′
|65′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
|69′
Манор Соломон
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
|70′
Родри Эрнандес
Фил Фоден
|76′
|80′
Виктор Коваленко
Маркос Антонио
|90′
Жуниор Мораес
Даниил Сикан
Фернандиньо
|90′+1′
|59%
|Владение мячом
|41%
|89%
|Процент точных передач
|77%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|5
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|19
|13
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
30
Отаменди
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
21
Сильва
47
Фоден
8
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
7
Стерлинг
30
Пятов
98
Додо
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
14
Тете
21
Патрик
8
Антонио
6
Степаненко
19
Соломон
45
Сикан
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
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