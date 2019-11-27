Лига чемпионов

Вести.RuВести.Ru«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»

Манчестер Сити — Шахтер
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Илкай Гюндоган
56′
65′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
69′
Манор Соломон
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
70′
Родри Эрнандес
Фил Фоден
76′
80′
Виктор Коваленко
Маркос Антонио
90′
Жуниор Мораес
Даниил Сикан
Фернандиньо
90′+1′
В начале второго тайма Алехандро Гомес закрепил победу итальянского клуба – 2:0. За тур до финиша только одна команда обеспечила выход из группы С. Это "Манчестер Сити", набравший 11 очков. 6 очков у "Шахтера", 5 – "Динамо" и 4 — у "Атланты".
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