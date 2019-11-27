Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

Манчестер Сити — Шахтер
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Илкай Гюндоган
56′
65′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
69′
Манор Соломон
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
70′
Родри Эрнандес
Фил Фоден
76′
80′
Виктор Коваленко
Маркос Антонио
90′
Жуниор Мораес
Даниил Сикан
Фернандиньо
90′+1′
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира. Встреча в Манчестере закончилась со счетом 1:1. На точный удар Илкая Гюндогана украинцы ответили голом Манора Соломона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

Спорт-Экспрессвчера в 16:51

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Шахтёр», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 16:51

«Манчестер Сити» — «Шахтер» — 1:1. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 20:01

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» - «Шахтёр». Видеообзор матча

Sport.ruвчера в 19:00

«Ман Сити» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Sports.ruвчера в 16:52

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Шахтером» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 16:52

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Шахтером» и вышел в 1/8 финала ЛЧ

РИА Новостивчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Космос

Впервые записана «жуткая» песня Земли во время магнитной бури

Европейское космическое агентство впервые предоставило запись жуткой "песни", которую издает Земля во время магнитной бури, когда на нее обрушивается «солнечный шторм», сообщает phys.org.
Маяк (г. Сосновый Бор) 00:03
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК вчера в 00:48
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новости вчера в 20:04
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Футбол

Двух игроков «Брюгге» удалили после празднования гола на 92-й минуте

Два игрока «Брюгге» были удалены в результате празднования гола в ворота «Галатасарая» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 00:33
Политика

В Чехии завели уголовные дела против лидеров ЧССР

Чешские правоохранительные органы начали уголовное преследование бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, бывшего премьер-министра социалистической республики Любомира Штроугала, а также бывшего министра внутренних дел Вратислава Вайнера, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
РБК вчера в 20:09
Политика

Президент Путин встретится с президентом УЕФА в Петербурге

Санкт-Петербургские ведомости вчера в 08:54
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU 25 ноября в 19:20
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru вчера в 03:05
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Авто

Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета вчера в 08:01
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Lenta.ru вчера в 17:10
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда 25 ноября в 14:54
Происшествия

В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 00:02
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Телепрограмма вчера в 09:17
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 24 ноября в 23:11
Происшествия

Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»

Следствие считает, что к убийству начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева причастен местный житель.
Lenta.ru 25 ноября в 13:28
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Виктория Боня отпразднует 40-летний юбилей на Мальдивах

Виктория Боня отпразднует 40-летний юбилей на Мальдивах.
Актуальные Новости вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Брэд Питт перестал скрывать роман с молодой актрисой

Голливудский актер Брэд Питт перестал скрывать роман с молодой коллегой по цеху Алией Шокат.
Актуальные Новости вчера в 07:02
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 25 ноября в 15:00
Происшествия

«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру

В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Украина.ру вчера в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное