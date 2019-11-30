Футбол
Bobsoccer«Манчестер Сити» не удержал победный счет в игре с «Ньюкаслом»
Команда Гвардиолы упустила победу на 88-й минуте матча. Итоговый счет встречи 2:2. "Манчестер Сити" набирает 29 оков и занимает вторую строчку. У "Ньюкасла" 16 очков и 12 место в турнирной таблице.
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Выезд к «Ньюкаслу» – черная метка для «Сити». Теряют там очки в важнейшие моменты
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Sportbox.RUвчера в 11:46
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