Футбол

BobsoccerBobsoccer«Манчестер Сити» не удержал победный счет в игре с «Ньюкаслом»

Команда Гвардиолы упустила победу на 88-й минуте матча. Итоговый счет встречи 2:2. "Манчестер Сити" набирает 29 оков и занимает вторую строчку. У "Ньюкасла" 16 очков и 12 место в турнирной таблице.
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