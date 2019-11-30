Футбол
Российская газета«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом»
Пока "Ливерпуль", ведомый триумфатором Лиги чемпионов Юргеном Клоппом штампует победы, "горожане" периодически позволяют себе осечки. В очередном туре "горожане" встречались с "Ньюкаслом", который в последние годы звезд с небес явно не хватает. "Ман Сити" дважды вел в счете по ходу матча.
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Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Встреча с Данией закроет групповой этап, она пройдет в Копенгагене. Ранее стали известны составы групп на чемпионат Европы — 2020.
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Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
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Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
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«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
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Футбол
«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона», голкипер Алиссон был удалён
«Ливерпуль» добился победного результата в матче АПЛ с «Брайтоном», несмотря на удаление основного голкипера Алиссона.
Общество
Лев Пономарев создал новое движение «За права человека»
Правозащитник Лев Пономарев создал новое общественное движение «За права человека». Об этом 30 ноября сообщает «Интерфакс».
Футбол
В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого
Армия и оружие
National Interest назвал российскую винтовку «смертоносным оружием»
Бронежилет не спасет от выстрела из российской крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК).
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Технологии
Дизайнер Bioshock воспроизвёл в No Man’s Sky уровень из Doom
Дизайнер Bioshock JP LeBreton воспроизвёл культовый уровень E1M1 из классической игры Doom 1993 года в No Man's Sky.
Технологии
Девкиты PS5 продолжают утекать, пока нового Xbox ни у кого нет
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Автоспорт
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
Гаджеты
Huawei готовит «убийцу» Apple iPad
Флагманский Huawei MatePad Pro в скором времени получит новые версии, среди которых варианты более крупных размеров.
Происшествия
В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети
В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего «сменил пол».
Политика
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Политика
На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны
Как напоминает RT, Володин сделал заявление о распаде Украины, комментируя поведение украинской делегации в ходе выступления депутата нижней палаты российского парламента от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
Футбол
Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не изучал сборные Уэльса и Финляндии.
Автоспорт
Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Происшествия
В Коми потушили пожар в шахте «Яреганефть»
В Коми ликвидировано возгорание в шахте «Яреганефть», в результате которого два человека погибли и двое пострадали.