Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом»

Пока "Ливерпуль", ведомый триумфатором Лиги чемпионов Юргеном Клоппом штампует победы, "горожане" периодически позволяют себе осечки. В очередном туре "горожане" встречались с "Ньюкаслом", который в последние годы звезд с небес явно не хватает. "Ман Сити" дважды вел в счете по ходу матча.
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«Ман Сити» потерял в 14 матчах 13 очков. В прошлом сезоне он потерял 16 очков во всех играх

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