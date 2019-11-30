Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом»

Пока "Ливерпуль", ведомый триумфатором Лиги чемпионов Юргеном Клоппом штампует победы, "горожане" периодически позволяют себе осечки. В очередном туре "горожане" встречались с "Ньюкаслом", который в последние годы звезд с небес явно не хватает. "Ман Сити" дважды вел в счете по ходу матча.
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