Футбол

RT на русскомRT на русском«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 2:2.
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Гвардьола считает, что «Ньюкасл» реализовал все свои моменты в матче с «Манчестер Сити»

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«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте

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Советский спорт10:43

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
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Ростов — Урал 0:0

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На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
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В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв в гараже, в результате которого погибли три человека.
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Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.
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На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
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В обороне пару с Филиппом Уремовичем составит Константин Плиев, Егор Сорокин остался в запасе. На острие атаки выйдет Евгений Марков.
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Информация о смерти Заворотнюк опровергнута

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