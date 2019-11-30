«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 2:2.

«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

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