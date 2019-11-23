Футбол

RT на русскомRT на русском«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

Манчестер Сити — Челси
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
21′
НГоло Канте
Кевин де Брюйне
29′
Рияд Марез
37′
Родри Эрнандес
Илкай Гюндоган
52′
59′
Эмерсон Палмьери
Рис Джеймс
61′
Жоржиньо
Давид Сильва
Фил Фоден
67′
74′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
74′
Жоржиньо
Мэйсон Маунт
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
77′
Илкай Гюндоган
90′+2′
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси». Встреча, проходившая на «Этихад Стэдиум» в Манчестере, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Сити» забивали Кевин де Брёйне, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ман Сити» – 6-й клуб, одержавший 400 побед в АПЛ

Sports.ruвчера в 15:54

«Манчестер Сити» — «Челси» — 2:1. Видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии

Sport24.ruвчера в 19:37

Лэмпард Гвардьоле не конкурент. «Манчестер Сити» победил «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 15:05

«Мансити» дома обыграл «Челси» со счетом 2:1

Российская газетавчера в 14:52

«Манчестер Сити» одолел «Челси» в 13-м туре АПЛ

ODDS.ruвчера в 14:22

«Манчестер Сити» одержал 400-ю победу в АПЛ

Sportbox.RUвчера в 16:07

Роскошный гол Мареза — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Челси»

Чемпионатвчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:03, Вашингтон
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 22 ноября в 00:58
Политика

В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия вчера в 11:34
Политика

Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Известия вчера в 22:37
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Портал Поиск 22 ноября в 02:20
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Чемпионат вчера в 11:22
Наука

Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи

Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
МедиаПоток 22 ноября в 08:55
Политика

Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия

В Астрахани сгорели два речных теплохода

Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Политика

Путин: словоблуды и конъюнктурщики предадут Россию

Политические популисты и пустословы, которые причисляют себя к «Единой России», легко могут предать интересы партии.
News.ru вчера в 06:54
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом

Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
Известия вчера в 23:46
Гаджеты

Xiaomi представила в России новые смартфоны Redmi 8T и Mi Note 10

Discover24 вчера в 05:04
Спорт

Комитет ВАДА рекомендует объявить РУСАДА несоответствующим требованиям

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Sportbox.RU вчера в 02:10
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 22 ноября в 08:46
Политика

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
РИА Новости вчера в 17:45
Здоровье

Названы снижающие тестостерон продукты

Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Профиль вчера в 03:12
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

РИА Новости вчера в 21:15
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ТАСС 22 ноября в 07:43
Технологии

Полторы сотни новых геоглифов плато Наска открыли японские ученые

Японские ученые из Университета Ямагата обнаружили на перуанском плато Наска 143 совершенно новых геоглифа.
TV BRICS 21 ноября в 04:01
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Lenta.ru 22 ноября в 12:45
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
РИА Новости вчера в 21:08
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Политика

Глава ВМС США пригрозил уволиться из-за спора с Трампом

Начальник Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер и глава элитного подразделения Сил специальных операций SEAL («Морские котики») контр-адмирал Коллин Грин грозились уйти в отставку.
Lenta.ru вчера в 21:29
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ вчера в 17:30
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском вчера в 11:26
Хоккей

Ничушкин прервал безголевую серию. Она длилась 91 матч

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал свою рекордную безголевую серию.
Чемпионат вчера в 22:01
Космос

Новая модель поможет спрогнозировать ряд солнечных явлений

Доктор Дженни Родригес (Jenny Rodriguez) из Космического центра Сколтеха вместе с коллегами из Германии и Бразилии разработали модель для оценки изменений беты плазмы в солнечной атмосфере.
AstroNews.ru вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное