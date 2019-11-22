В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси». Встреча, проходившая на «Этихад Стэдиум» в Манчестере, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Сити» забивали Кевин де Брёйне, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

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