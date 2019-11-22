Футбол

RT на русскомRT на русском«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

Манчестер Сити — Челси
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
21′
НГоло Канте
Кевин де Брюйне
29′
Рияд Марез
37′
Родри Эрнандес
Илкай Гюндоган
52′
59′
Эмерсон Палмьери
Рис Джеймс
61′
Жоржиньо
Давид Сильва
Фил Фоден
67′
74′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
74′
Жоржиньо
Мэйсон Маунт
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
77′
Илкай Гюндоган
90′+2′
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси». Встреча, проходившая на «Этихад Стэдиум» в Манчестере, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Сити» забивали Кевин де Брёйне, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.
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