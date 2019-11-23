"Манчестер Сити" с трудом обыграл "Челси" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ

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