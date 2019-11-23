Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ

Манчестер Сити — Челси
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
21′
НГоло Канте
Кевин де Брюйне
29′
Рияд Марез
37′
Родри Эрнандес
Илкай Гюндоган
52′
59′
Эмерсон Палмьери
Рис Джеймс
61′
Жоржиньо
Давид Сильва
Фил Фоден
67′
74′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
74′
Жоржиньо
Мэйсон Маунт
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
77′
Илкай Гюндоган
90′+2′
"Манчестер Сити" с трудом обыграл "Челси" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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