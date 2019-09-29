Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

Эвертон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
Алекс Ивоби
7′
24′
Габриэл Жезус
Доминик Кэлверт-Льюин
33′
38′
Родри Эрнандес
51′
Николас Отаменди
Морган Шнайдерлин
59′
66′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
Йерри Мина
70′
71′
Рияд Марез
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
74′
80′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Морган Шнайдерлин
Том Дэвис
81′
85′
Рахим Стерлинг
86′
Рахим Стерлинг
Давид Сильва
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Действующие чемпионы страны победили со счетом 3:1.
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