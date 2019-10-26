«Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган на 46-й, 65-й и 70-й минутах соответственно.

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

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