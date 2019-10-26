Футбол
RT на русском«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
|36′
Джек Грилиш
Рахим Стерлинг
|46′
Фернандиньо
|57′
Кевин де Брюйне
|65′
Илкай Гюндоган
|70′
|71′
Уэсли Мораес
Кейнан Дэвис
Бенжамен Менди
Анхелиньо Тасенде
|73′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|76′
Рахим Стерлинг
Серхио Агуэро
|76′
Илкай Гюндоган
|81′
|84′
Джек Грилиш
Ануар Эль-Гази
Фернандиньо
|87′
|64%
|Владение мячом
|36%
|88%
|Процент точных передач
|78%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|1
|13
|Угловые
|7
|8
|Отборы
|14
|9
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
5
Стоунз
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
47
Фоден
8
Гюндоган
21
Сильва
20
Силва
9
Жезус
10
Агуэро
1
Хитон
24
Гильбер
22
Энгелс
40
Мингз
18
Таргетт
17
Трезеге
6
Луис
7
Макгинн
11
Накамба
21
Эль-Гази
39
Дэвис
Астон Вилла
Расстановка 4‑5‑1
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган на 46-й, 65-й и 70-й минутах соответственно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Он слишком дорогой для «Манчестер Сити». Хосеп Гвардьола — о полузащитнике «Астон Виллы»
Спорт-Экспрессвчера в 20:40
Где смотреть трансляцию матча «Манчестер Сити» − «Астон Вилла» 26 октября
Metaratings25 октября в 13:30
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Фигурное катание
Трусова обновила два мировых рекорда на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова обновила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ на втором этапе Гран-при – турнире Skate Canada, который проходит в канадском городе Келоуна.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Авто
Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Происшествия
В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Политика
Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
Футбол
Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Здоровье
Сухость губ может указывать на опасные заболевания
Сухость может указывать также на проблемы со слизистой пищевода и желудка.
Космос
Россия и Япония хотят совместно создать космического робота
Политика
Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Происшествия
Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском
Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них дети.
Здоровье
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли участницы группы «Сударушки»
В ДТП погибли восемь человек, в том числе три участницы "Сударушек" и сотрудница комитета по культуре района, сопровождавшая коллектив.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Авто