Футбол

RT на русскомRT на русском«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

Манчестер Сити — Астон Вилла
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
36′
Джек Грилиш
Рахим Стерлинг
46′
Фернандиньо
57′
Кевин де Брюйне
65′
Илкай Гюндоган
70′
71′
Уэсли Мораес
Кейнан Дэвис
Бенжамен Менди
Анхелиньо Тасенде
73′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
76′
Рахим Стерлинг
Серхио Агуэро
76′
Илкай Гюндоган
81′
84′
Джек Грилиш
Ануар Эль-Гази
Фернандиньо
87′
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган на 46-й, 65-й и 70-й минутах соответственно.
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