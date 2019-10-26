Футбол

RT на русскомRT на русском«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

Манчестер Сити — Астон Вилла
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
36′
Джек Грилиш
Рахим Стерлинг
46′
Фернандиньо
57′
Кевин де Брюйне
65′
Илкай Гюндоган
70′
71′
Уэсли Мораес
Кейнан Дэвис
Бенжамен Менди
Анхелиньо Тасенде
73′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
76′
Рахим Стерлинг
Серхио Агуэро
76′
Илкай Гюндоган
81′
84′
Джек Грилиш
Ануар Эль-Гази
Фернандиньо
87′
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган на 46-й, 65-й и 70-й минутах соответственно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пеп Гвардиола: «Грилиш – удивительный игрок, но слишком дорогой для „Сити“»

Sports.ru14:23

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Видеообзор матча АПЛ

Sport24.ru14:06

«Он слишком дорогой для «Манчестер Сити». Хосеп Гвардьола — о полузащитнике «Астон Виллы»

Спорт-Экспресс20:40

«Ман Сити» — «Астон Вилла» — 3:0, кризис Гвардиолы, навесы, де Брейне

Чемпионат14:00

Где смотреть трансляцию матча «Манчестер Сити» − «Астон Вилла» 26 октября

Metaratingsвчера в 13:30

Де Брюйне объяснил, почему «Сити» позволил «Астон Вилле» создать опасные моменты в первом тайме

Матч ТВ10:21

Де Брюйне объяснил, почему «Сити» позволил «Астон Вилле» создать опасные моменты в первом тайме

Sportbox.RU10:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
Общество

Европа переходит на зимнее время

Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru 17:49
Политика

Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе

Lenta.ru 15:26
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:06
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Политика

Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".
Газета.Ru 18:02
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Общество

В Минприроды рассказали, как пережить встречу с медведем

Министерство природных ресурсов Забайкальского края выпустило памятку, как пережить встречу с медведем.
Мойка78 20:38
Происшествия

Жители Курильска ощутили землетрясение

В воскресенье в Тихом океане в районе Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Российская газета 21:12
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Общество

Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM 24 октября в 22:09
Шоу-бизнес

Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир

В интернете разгорается скандал после выхода шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, очередной выпуск которого был посвящен эскорту.
Телепрограмма 20:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 24 октября в 12:54
Единоборства

Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом

Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
Allboxing.ru 10:58
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru вчера в 12:15
Технологии

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости 07:02
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Фигурное катание

Брайан Орсер: «Горжусь тем, что Медведева не сдалась»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился впечатлениями от выступления россиянки в произвольной программе «Гран-при Канады».
Спорт-Экспресс 19:58
Здоровье

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 16:35
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Общество

В Барселоне вновь начались беспорядки

В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.
Экономика сегодня 16:16
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос президенту Украины

РИА Новости 20:17
Происшествия

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей

В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное