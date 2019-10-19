Футбол

REGNUMREGNUM«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Кристал Пэлас»

Кристал Пэлас — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
Лука Миливоевич
13′
39′
Габриэл Жезус
41′
Давид Сильва
47′
Рахим Стерлинг
Джеффри Шлупп
Эндрос Таунсенд
55′
Лука Миливоевич
Кристиан Бентеке
76′
79′
Давид Сильва
Джон Стоунз
Джеймс Томкинс
Скотт Дэнн
84′
90′+1′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
19 октября в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» между командами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» был разыгран матч в рамках 9-го тура АПЛ сезона 2019/20. Игра завершилась уверенной победой «горожан».
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