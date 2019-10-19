Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»

Кристал Пэлас — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Селхерст Парк»
Лука Миливоевич
13′
39′
Габриэл Жезус
41′
Давид Сильва
47′
Рахим Стерлинг
Джеффри Шлупп
Эндрос Таунсенд
55′
Лука Миливоевич
Кристиан Бентеке
76′
79′
Давид Сильва
Джон Стоунз
Джеймс Томкинс
Скотт Дэнн
84′
90′+1′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (19 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» (14 очков) - шестой.
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