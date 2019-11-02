Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

Манчестер Сити — Саутгемптон
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
13′
Джеймс Уорд-Проуз
18′
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Рахим Стерлинг
40′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
46′
Серхио Агуэро
70′
75′
Ян Валери
Кевин Данзо
84′
Дэнни Ингз
Мусса Дженепо
Бернарду Силва
Фил Фоден
84′
Кайл Уокер
86′
88′
Ян Беднарек
Че Адамс
Илкай Гюндоган
89′
Серхио Агуэро
Николас Отаменди
90′+2′
Эдерсон Сантана
90′+5′
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил защитник "горожан" Кайл Уокер.
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