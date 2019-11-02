Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

Манчестер Сити — Саутгемптон
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
13′
Джеймс Уорд-Проуз
18′
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Рахим Стерлинг
40′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
46′
Серхио Агуэро
70′
75′
Ян Валери
Кевин Данзо
84′
Дэнни Ингз
Мусса Дженепо
Бернарду Силва
Фил Фоден
84′
Кайл Уокер
86′
88′
Ян Беднарек
Че Адамс
Илкай Гюндоган
89′
Серхио Агуэро
Николас Отаменди
90′+2′
Эдерсон Сантана
90′+5′
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил защитник "горожан" Кайл Уокер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Агуэро между ног вратарю — в обзоре матча «МС» — «Саутгемптон»

Чемпионатвчера в 18:32

«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы» в чемпионате Англии

Спорт-Экспрессвчера в 12:58

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1:2. Видеообзор матча 11-го тура чемпионата Англии

Sport24.ruвчера в 19:25

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вырвали победы в АПЛ, «Арсенал» потерял очки

Sportbox.RUвчера в 13:03

«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы», «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон»

Советский спортвчера в 13:39

«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы» в матче чемпионата Англии

РИА Новостивчера в 13:23

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

Metaratingsвчера в 13:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 01 ноября в 04:26
Происшествия

В Москве застрелили главу центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru вчера в 14:50
Здоровье

Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах

Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
Ugpressa.ru 00:02
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество

Британские миллиардеры готовы к побегу из страны

Юридические фирмы Лондона не успевают справлять с потоком звонков с просьбами о помощи по переезду в другую страну и выводу капитала за рубеж.
Новостной фронт вчера в 21:29
Политика

В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России

Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.
Известия вчера в 22:19
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 19:04
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости

ToDay News Ufa 31 октября в 06:55
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс вчера в 07:57
Происшествия

В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище

В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК вчера в 14:54
Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 16:48
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Вести.Ru вчера в 14:21
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 09:10
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за одно утро: при столкновении автомобиля ее семьи с КамАЗом, а затем — в перевернувшейся скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
РИА Новости вчера в 14:00
Экономика

Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

Интерфакс 01 ноября в 22:18
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 15:24
Политика

В США запустили процедуру импичмента Трампа

В США запустили процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа.
Росбалт 31 октября в 11:43
Транспорт

Строить скоростную автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

Строительство скоростной платной автомобильной трассы Москва-Казань начнется в 2020 году.
Старт33 01 ноября в 05:30
Экономика

Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 23:12
Здоровье

Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

Актуальные Новости вчера в 02:22
Происшествия

Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»

В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
Вести.Ru вчера в 19:14
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM вчера в 04:02
Здоровье

Медики рассказали, как кофе влияет на артериальное давление

Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке. По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе.
Ореанда-Новости вчера в 11:59
Технологии

Машины россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Новая система может быть интегрирована с сервисом «ЭРА-ГЛОНАСС», это даст возможность в случае экстренной ситуации, если внезапно водителю станет плохо, быстро вызвать помощь.
Тарантас Ньюс вчера в 23:39
Происшествия

Склад загорелся в подмосковном Жуковском

На складе в подмосковном Жуковском возник пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 00:07
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 01 ноября в 03:50
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 01 ноября в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное