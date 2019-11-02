Футбол
Спорт-Экспресс«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
|13′
Джеймс Уорд-Проуз
|18′
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Рахим Стерлинг
|40′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
|46′
Серхио Агуэро
|70′
|75′
Ян Валери
Кевин Данзо
|84′
Дэнни Ингз
Мусса Дженепо
Бернарду Силва
Фил Фоден
|84′
Кайл Уокер
|86′
|88′
Ян Беднарек
Че Адамс
Илкай Гюндоган
|89′
Серхио Агуэро
Николас Отаменди
|90′+2′
Эдерсон Сантана
|90′+5′
|78%
|Владение мячом
|22%
|88%
|Процент точных передач
|61%
|10
|Удары в сторону ворот
|–
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|17
|Угловые
|–
|3
|Отборы
|11
|10
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
25
Фернандиньо
5
Стоунз
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
8
Гюндоган
9
Жезус
47
Фоден
30
Отаменди
7
Стерлинг
1
Маккарти
38
Данзо
10
Адамс
5
Стивенс
4
Вестергор
23
Хейбьерг
16
Уорд-Проуз
14
Ромеу
17
Армстронг
12
Дженепо
22
Редмонд
Саутгемптон
Расстановка 5‑3‑2
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил защитник "горожан" Кайл Уокер.
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«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1:2. Видеообзор матча 11-го тура чемпионата Англии
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