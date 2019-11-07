Лига чемпионов

MetaratingsMetaratings«Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями. Сначала Хосеп Гвардиола заменил Эдерсона на Браво, а чуть позже чилийский голкипер был удалён с поля.
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