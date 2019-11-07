Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря

Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
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Гвардиола ответил на вопрос о том, сыграет ли Эдерсон с «Ливерпулем»

Soccer.ru00:54

Браво стал первым вратарем в истории Лиги чемпионов, удаленным после выхода на замену

Матч ТВвчера в 22:29

«Манчестер Сити» после матча с «Аталантой» переквалифицировал Уокера во вратари

Sport24.ruвчера в 23:57

«Манчестер Сити» после матча с «Аталантой» пошутил над игравшим в воротах Уокером

Sportbox.RU00:34

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

Чемпионат01:41

У «Сити» закончились киперы в матче с «Аталантой». Поэтому в концовке тащил Уокер!

Sports.ruвчера в 18:18

Браво — первый вратарь, удаленный после выхода на замену в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 21:13
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Армия и оружие

Израиль признал помощь сирийским курдам

Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.
Военное обозрение 03:02
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 05 ноября в 07:41
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Общество

Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора типа документа.
Газета.Ru вчера в 23:52
Кино

У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла

Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Происшествия

В мэрию Каспийска пришли с обысками

На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова.
BFM.ru 03:42
Политика

США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Экономика

Тюменский депутат выходит из бизнеса, чтобы получать зарплату

Депутат Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий до сих пор не получает зарплату в парламенте.
РБК Тюмень 03:08
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом

Украина сегодня в 9:20 мск в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом и перестала пускать на полуостров людей со стороны России.
BFM.ru 02:35
Общество

РКН удалил оскорбительное изображение триколора с сайта LiveInternet

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России потребовал удалить оскорбительное изображение флага России со страницы портала LiveInternet.ru.
Ридус 03:16
Политика

Комитет солдатских матерей уволил руководителя

Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика

Ушаков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 03:20
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Футбол

Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 13:55
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Технологии

«Росатом» хочет создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает отечественный квантовый компьютер, сообщают «Ведомости».
Computerworld Россия 03:17
Общество

В России выросло число желающих вернуть смертную казнь

Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

78.ru вчера в 04:25
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости вчера в 07:17
Футбол

Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс вчера в 15:47
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Кино

Коллекция плакатов к фильмам о Бонде продана за 300 тыс. долларов

Российская газета 02:56
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices 05 ноября в 06:03
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
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