Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВ воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер

Хотя у «горожан» оставалась одна замена, в резерве третьего голкипера не было. Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
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Гвардиола ответил на вопрос о том, сыграет ли Эдерсон с «Ливерпулем»

Soccer.ru00:54

Браво стал первым вратарем в истории Лиги чемпионов, удаленным после выхода на замену

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«Манчестер Сити» после матча с «Аталантой» переквалифицировал Уокера во вратари

Sport24.ruвчера в 23:57

«Манчестер Сити» после матча с «Аталантой» пошутил над игравшим в воротах Уокером

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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

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Браво — первый вратарь, удаленный после выхода на замену в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 21:13

«Аталанта» — «Манчестер Сити»: первый против последнего

Все про Спорт ру05 ноября в 13:56
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Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Экономика

ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае

Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
РБК 02:02
Шоу-бизнес

Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала

Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер 00:59
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Центробанк с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Чувашкредитпромбанк», зарегистрированной в Чебоксарах, сообщается на сайте регулятора.
РБК 00:57
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия

В театре Пикадилли в Лондоне во время спектакля обрушился потолок

REGNUM 01:26
Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Футбол

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Газета.Ru вчера в 14:17
Кино

В сеть слили новую киноверсию «Соника»

Piter.tv 01:57
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольной нефти в Сирии

В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:28
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

В Челябинске рецидивист напал со шприцем на школьницу

В Челябинске полиция задержала рецидивиста, напавшего со шприцем на 17-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Труда.
URA.Ru 00:57
Футбол

Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США

Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Общество

В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
RT на русском вчера в 22:58
Футбол

«Локомотив» обратился к болельщикам после поражения от «Ювентуса»

Московский "Локомотив" обратился к своим болельщикам после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 01:35
Происшествия

Первого заместителя главы Новотроицка арестовали на 2 месяца

Первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова арестовали на 2 месяца до 5 января 2020 года, передаёт корреспондент Ntsk.ru из зала Новотроицкого городского суда.
Новотроицк.рф 01:55
Общество

Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой

В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой. Поводом для этого стали испражнения в палате.
REGNUM 01:55
Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Здоровье

Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом

Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку

Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии.
Russian Deadline вчера в 03:41
Авто

В России отзывают 36 кроссоверов BMW X3 и X4

Производитель планирует в ближайшее время направить письма владельцам кроссоверов X3 и X4, которые могут иметь указанную проблему.
RuNews24.ru вчера в 02:44
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Происшествия

Сбившего полицейского в Петербурге водителя задерживали со стрельбой

Полицейские задержали собственника иномарки у дома на улице Пионерстроя. Сам автомобиль был обнаружен брошенным неподалеку.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Происшествия

У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски

По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
REGNUM вчера в 11:36
Политика

Олег Ляшко подрался с депутатом Рады

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".
РИА Новости вчера в 16:11
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
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