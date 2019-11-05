Лига чемпионов
Евро-футбол.руВ воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Хотя у «горожан» оставалась одна замена, в резерве третьего голкипера не было. Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
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«Манчестер Сити» после матча с «Аталантой» переквалифицировал Уокера во вратари
Sport24.ruвчера в 23:57
Браво — первый вратарь, удаленный после выхода на замену в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 21:13
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РБК 02:02
Шоу-бизнес
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Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
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РБК 00:57
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
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Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
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Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Газета.Ru вчера в 14:17
Кино
В сеть слили новую киноверсию «Соника»
Piter.tv 01:57
Армия и оружие
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Газета.Ru 01:28
Армия и оружие
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Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
В Челябинске рецидивист напал со шприцем на школьницу
В Челябинске полиция задержала рецидивиста, напавшего со шприцем на 17-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Труда.
URA.Ru 00:57
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Общество
В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
RT на русском вчера в 22:58
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Московский "Локомотив" обратился к своим болельщикам после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 01:35
Происшествия
Первого заместителя главы Новотроицка арестовали на 2 месяца
Первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова арестовали на 2 месяца до 5 января 2020 года, передаёт корреспондент Ntsk.ru из зала Новотроицкого городского суда.
Новотроицк.рф 01:55
Общество
Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой
В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой. Поводом для этого стали испражнения в палате.
REGNUM 01:55
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
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Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку
Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии.
Russian Deadline вчера в 03:41
Авто
В России отзывают 36 кроссоверов BMW X3 и X4
Производитель планирует в ближайшее время направить письма владельцам кроссоверов X3 и X4, которые могут иметь указанную проблему.
RuNews24.ru вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Происшествия
Сбившего полицейского в Петербурге водителя задерживали со стрельбой
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У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски
По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
REGNUM вчера в 11:36
Политика
Олег Ляшко подрался с депутатом Рады
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".
РИА Новости вчера в 16:11