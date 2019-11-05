Хотя у «горожан» оставалась одна замена, в резерве третьего голкипера не было. Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.

Все про Спорт ру

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Экономика ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Шоу-бизнес Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка Центробанк с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Чувашкредитпромбанк», зарегистрированной в Чебоксарах, сообщается на сайте регулятора.

Общество Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.

Армия и оружие Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольной нефти в Сирии В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте.

Армия и оружие Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.

Происшествия В Челябинске рецидивист напал со шприцем на школьницу В Челябинске полиция задержала рецидивиста, напавшего со шприцем на 17-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Труда.

Футбол Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3 Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Общество В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.

Футбол «Локомотив» обратился к болельщикам после поражения от «Ювентуса» Московский "Локомотив" обратился к своим болельщикам после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом", передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Первого заместителя главы Новотроицка арестовали на 2 месяца Первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова арестовали на 2 месяца до 5 января 2020 года, передаёт корреспондент Ntsk.ru из зала Новотроицкого городского суда.

Общество Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой. Поводом для этого стали испражнения в палате.

Происшествия В Таиланде утонул турист из России Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.

Здоровье Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.

Политика Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии.

Авто В России отзывают 36 кроссоверов BMW X3 и X4 Производитель планирует в ближайшее время направить письма владельцам кроссоверов X3 и X4, которые могут иметь указанную проблему.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка 46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.

Происшествия Сбившего полицейского в Петербурге водителя задерживали со стрельбой Полицейские задержали собственника иномарки у дома на улице Пионерстроя. Сам автомобиль был обнаружен брошенным неподалеку.

Происшествия У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».