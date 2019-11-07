Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря

Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
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В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Политика

Россия и Казахстан определили границу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
РИА Новости 02:29
Общество

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По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
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Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки

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Названы 6 опасных для пожилых людей лекарств

Ежегодно только в США 1,5 миллиона людей умирают в результате применения лекарств. Большинство из них - пожилые люди.
Вечерний курьер вчера в 13:49
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Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера

Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

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Средний класс оказался самым закредитованным в России

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Абсолютное большинство (93%) россиян осведомлены или слышали о падении в 1989 году Берлинской стены, однако 60% затруднились сказать, кто же и когда эту стену построил.
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Как пишет RT, украинский танковый завод в Харькове за последние 10 лет выпустил всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины.
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Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
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В WhatsApp изменились настройки приватности

В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.
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