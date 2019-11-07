Лига чемпионов
Чемпионат«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
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«Манчестер Сити» доигрывал матч ЛЧ с «Аталантой» с полевым игроком на воротах
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