Организация CIES Football Observatory провела исследование составов футбольных клубов. Самыми дорогими футболистами владеет "Манчестер Сити". Этот клуб стал первым, потратившим более 1 млрд евро на свой состав.

«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав

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