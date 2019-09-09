Футбол

Pravda.RuPravda.Ru«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав

Организация CIES Football Observatory провела исследование составов футбольных клубов. Самыми дорогими футболистами владеет "Манчестер Сити". Этот клуб стал первым, потратившим более 1 млрд евро на свой состав.
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«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро

Sport24.ru05:14

«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более € 1 млрд

Чемпионат05:56

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Sports.ru07:22

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Советский спорт13:26

Стал известен клуб, потративший на трансферы более миллиарда евро

Газета.Ru05:49
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Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
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Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
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