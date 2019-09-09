Футбол
Pravda.Ru«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав
Организация CIES Football Observatory провела исследование составов футбольных клубов. Самыми дорогими футболистами владеет "Манчестер Сити". Этот клуб стал первым, потратившим более 1 млрд евро на свой состав.
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Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости 20:03
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Здоровье
Специалисты рассказали о переносимости уколов
MedikForum.ru вчера в 23:36
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС вчера в 06:38
Происшествия
В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме
Газета.Ru 14:24
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Футбол
Савичев из «Торпедо» назван лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером ФНЛ по версии самой лиги был признан главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
Sport24.ru 04:22
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 20:49
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Политика
«Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию
В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
Ведомости 17:27
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
РИА Новости 20:48
Футбол
Дуглас Коста опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед»
Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста опроверг сообщения, связывающие его с интересом «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 14:29
Культура
Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище
Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Армия и оружие
ОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:47
Экономика
Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 06:07
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Общество
Сельские пенсии сохранят при переезде в город
Согласно действующему законодательству, продолжающие жить в сельской местности после выхода на пенсию труженики села сейчас получают надбавку в размере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и инвалидности.
URA.Ru 21:00
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17