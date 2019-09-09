Футбол
Российская газета«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро. В опубликованном исследовании CIES Football Observatory подсчитаны затраты клубов не только на трансферы, но и те суммы, которые выплачиваются в виде различных бонусов.
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Политика
Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права
Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Шоу-бизнес
Тина Тернер заявила, что так и не простила умершего мужа Айка
Певица Тина Тернер призналась, что не сможет простить своего бывшего мужа и коллегу Айка Тернера за домашнее насилие.
Телепрограмма 16:14
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Марина Александрова рассказала об обидном комплименте в свой адрес
Телепрограмма 14:06
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru 19:10
Единоборства
Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru 16:00
Гаджеты
Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу
Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 17:01
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Общество
Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации»
Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия 18:16
Гаджеты
10 сентября Apple покажет новый iPhone
10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
Газета Кемерова 12:40
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Интернет
Браузер Vivaldi выходит на Android
Компания Vivaldi анонсировала выход первой полноценной версии своего фирменного браузера для смартфонов, работающих под управлением ОС Ansroid.
Дни24 12:12
Происшествия
В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.
РБК 17:23
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Экономика
Суд рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из его капитала перед санацией
Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") — из капитала банка накануне объявления о его санации.
ПРАЙМ 17:27
Космос
SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.
Хайтек+ 03:51
Происшествия
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета 18:30
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
Вести.Ru 16:29
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.
Известия 19:26
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Происшествия
Водитель иномарки сбил насмерть женщину на МКАД
Женщина погибла в аварии на западе столицы, ее сбил водитель иномарки, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве.
Вечерняя Москва 19:08