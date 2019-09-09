Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы

Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро. В опубликованном исследовании CIES Football Observatory подсчитаны затраты клубов не только на трансферы, но и те суммы, которые выплачиваются в виде различных бонусов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро

Sport24.ru05:14

«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более € 1 млрд

Чемпионат05:56

«Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, потратившим на своих игроков более миллиарда евро

Спорт-Экспресс07:30

«Ман Сити» первым в истории потратил на трансферы больше 1 миллиарда евро

Матч ТВ06:25

У «Ман Сити» наибольший отрицательный трансферный баланс с 2010 года, положительный – у «Лилля»

Sports.ru07:22

Стал известен клуб, потративший на трансферы более миллиарда евро

Газета.Ru05:49

«Манчестер Сити» – первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро

Спорт БИЗНЕС Online06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Общество

Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.
РИА Новости 05:33
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика

Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.
RT на русском 08:35
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
Игры

В Сети появился релизный трейлер Borderlands 3

Компания 2K Games в твиттере опубликовала релизный трейлер Borderlands 3, однако, позже пост удалили.
Gmbox.ru 08:34
Теннис

Надаль: «Медведев был достоин победы в финале US Open»

В финальной встрече соперником испанца стал 23-летний российский теннисист Даниил Медведев, который впервые в карьере выступал в финале "мэйджора".
Sport.ru 02:13
Экономика

Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги

Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Общество

Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы

Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Общество

Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты

Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Происшествия

В Краснодаре появилась самая высокая в мире Lada Priora

Автомобиль Lada Priora, оборудованный колесами диаметра 72 дюйма появился в Краснодаре.
ТАСС вчера в 13:53
Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Финансы

Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов

Россия начала скупать драгоценный металл, чтобы снизить зависимость от доллара США на фоне ухудшения отношений двух стран.
Lenta.ru 07:20
Экономика

Моор представил Тюменский нефтегазовый форум в Москве

Напомним, Х Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюмени с 17 по 19 сентября, мероприятие соберет более 2 тысяч экспертов, представителей федеральных властей, руководителей компаний ТЭК.
Правда УрФО 07:23
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли четверо членов УИК

«Сегодня ночью в Отрадненском районе Краснодарского края в автомобильной аварии погибли четверо человек: председатель УИК станицы Подгорной и ещё трое членов комиссии, которые ехали в территориальную комиссию как раз с избирательной документацией», — сообщила она, открывая заседание Центризбиркома по итогам единого дня голосования.
RT на русском 05:41
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину

Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Происшествия

В Екатеринбурге муж убил жену спустя четыре дня после бракосочетания

Убийство произошло спустя всего четыре дня после регистрации брака между супругами.
Екатеринбург в интернете 08:16
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Политика

Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

На выборах губернатора Липецкой области побеждает Игорь Артамонов, набравший 67,29% голосов после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:18
Происшествия

Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти

По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
Konkretno.ru 01:42
Космос

Эксперт: Индия может через 10 лет создать станцию на Луне

Индия через 10 лет может создать на поверхности Луны постоянную базу, которая будет заниматься добычей гелия-3.
ТАСС 00:13
Энергетика

Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:45
Политика

Медведев поздравил Беглова с победой на выборах главы Санкт-Петербурга

REGNUM 08:38
Политика

Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Интерфакс 05:15
Политика

Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное