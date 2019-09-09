Футбол
Российская газета«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро. В опубликованном исследовании CIES Football Observatory подсчитаны затраты клубов не только на трансферы, но и те суммы, которые выплачиваются в виде различных бонусов.
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«Манчестер Сити» – первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро
Спорт БИЗНЕС Online06:08
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Автомобиль Lada Priora, оборудованный колесами диаметра 72 дюйма появился в Краснодаре.
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Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
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Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
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Россия начала скупать драгоценный металл, чтобы снизить зависимость от доллара США на фоне ухудшения отношений двух стран.
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«Сегодня ночью в Отрадненском районе Краснодарского края в автомобильной аварии погибли четверо человек: председатель УИК станицы Подгорной и ещё трое членов комиссии, которые ехали в территориальную комиссию как раз с избирательной документацией», — сообщила она, открывая заседание Центризбиркома по итогам единого дня голосования.
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Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
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Эксперт: Индия может через 10 лет создать станцию на Луне
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Газета.Ru 08:45
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Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы
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Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
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Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24