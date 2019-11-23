Футбол

ТАСС СпортТАСС Спорт«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

Манчестер Сити — Челси
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
21′
НГоло Канте
Кевин де Брюйне
29′
Рияд Марез
37′
Родри Эрнандес
Илкай Гюндоган
52′
59′
Эмерсон Палмьери
Рис Джеймс
61′
Жоржиньо
Давид Сильва
Фил Фоден
67′
74′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
74′
Жоржиньо
Мэйсон Маунт
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
77′
Илкай Гюндоган
90′+2′
Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:1 обыграли лондонский "Челси" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере в присутствии 54486 зрителей. В составе "Манчестер Сити" голы забили Кевин де Брёйне (29) и Рияд Марез (37).
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