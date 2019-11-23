Футбол
ТАСС Спорт«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
|21′
НГоло Канте
Кевин де Брюйне
|29′
Рияд Марез
|37′
Родри Эрнандес
Илкай Гюндоган
|52′
|59′
Эмерсон Палмьери
Рис Джеймс
|61′
Жоржиньо
Давид Сильва
Фил Фоден
|67′
|74′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
|74′
Жоржиньо
Мэйсон Маунт
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|77′
Илкай Гюндоган
|90′+2′
|47%
|Владение мячом
|53%
|85%
|Процент точных передач
|89%
|9
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|17
|5
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
5
Стоунз
25
Фернандиньо
22
Менди
17
де Брюйне
8
Гюндоган
47
Фоден
26
Марез
9
Жезус
7
Стерлинг
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
24
Джеймс
7
Канте
19
Маунт
17
Ковачич
10
Виллиан
23
Батшуайи
22
Пулишич
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:1 обыграли лондонский "Челси" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере в присутствии 54486 зрителей. В составе "Манчестер Сити" голы забили Кевин де Брёйне (29) и Рияд Марез (37).
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Волшебные удары Де Брёйне и Мареза в видеообзоре матча «Манчестер Сити» - «Челси»
Sport.ruвчера в 17:15
«Манчестер Сити» — «Челси» — 2:1. Видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии
Sport24.ruвчера в 19:37
«Ман Сити» одержал волевую победу над «Челси» и вышел на третье место в АПЛ
Спорт-Экспрессвчера в 14:23
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