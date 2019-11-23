Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:1 обыграли лондонский "Челси" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере в присутствии 54486 зрителей. В составе "Манчестер Сити" голы забили Кевин де Брёйне (29) и Рияд Марез (37).

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Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

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Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.

Авто Новая Niva перестанет быть Chevrolet Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».

Игры Valve показали геймплей Half-Life: Alyx Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.