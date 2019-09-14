Футбол
Советский спорт«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ, проиграв «Норвичу»
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
|18′
Тодд Кэнтуэлл
|28′
|45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
|45′+2′
Теему Пукки
|50′
|57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
|57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
|64′
|69′
Бернарду Силва
|73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
|83′
Тодд Кэнтуэлл
|87′
|88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
|89′
|29%
|Владение мячом
|71%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|16
|16
|Отборы
|6
|8
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Норвич Сити
Расстановка 4‑5‑1
1
Крул
3
Байрэм
24
Амаду
4
Годфри
12
Льюис
20
Дрмич
27
Тетти
32
Србены
23
Маклин
14
Кэнтуэлл
22
Пукки
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
17
де Брюйне
16
Эрнандес
9
Жезус
26
Марез
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
У горожан точными ударами отметились Серхио Агуэро (45) и Родриго Эрнандес (88). После этой игры Норвич набрал шесть очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Манчестер Сити, имея в активе десять очков, расположился на второй строчке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Культура
В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой
Московский Комсомолец 05:36
Футбол
«Реал» и «Барселона» хотят заполучить Клоппа
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп является одним из самых востребованных специалистов в Европе, в его услугах заинтересованы «Реал» и «Барселона».
Sport24.ru 14:31
Политика
Владелец Альфа-банка рассказал о встречах с Путиным
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с президентом России Владимиром Путиным два-три раза в год.
REGNUM 12:25
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Энергетика
Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику
Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Российская газета 14:41
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Культура
Как Юрий Дудь становится лидером протеста
Политические перспективы Дудя — возглавить протест Дудь следует за более протестной аудиторией, считает политолог Аббас Галлямов.
URA.Ru 13:50
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Футбол
Защитник ЦСКА Гогуа получил травму в матче с «Тамбовом»
ProstoProSport 10:59
Общество
Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru 14:14
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Политика
У Зеленского назвали дату открытия моста в Станице Луганской
Российский Диалог 14:34
Футбол
Семак назвал задачу «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.
Sport24.ru 14:42
Шоу-бизнес
Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor вчера в 17:39
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 13 сентября в 05:41
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком
Gazeta.SPb 13 сентября в 14:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Экономика
Россияне смогут объявлять себя банкротами и без суда
12 сентября 2019 года стало известно о внесении в Госдуму РФ законопроекта, который позволяет россиянам признавать себя банкротом без решения суда.
Саминвестор 13 сентября в 08:30
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
Lenta.ru 13:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Шоу-бизнес
Кира Найтли стала мамой второй раз
Кира Найтли стала мамой второй раз. Она родила ребенка от мужа Джеймса Райтона.
Дни24 вчера в 05:04
Происшествия
Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии
Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, сообщил РИА Новости местный источник.
РИА Новости 14:00