Футбол

Советский спортСоветский спорт«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ, проиграв «Норвичу»

Норвич Сити — Манчестер Сити
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
18′
Тодд Кэнтуэлл
28′
45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
45′+2′
Теему Пукки
50′
57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
64′
69′
Бернарду Силва
73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
83′
Тодд Кэнтуэлл
87′
88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
89′
У горожан точными ударами отметились Серхио Агуэро (45) и Родриго Эрнандес (88). После этой игры Норвич набрал шесть очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Манчестер Сити, имея в активе десять очков, расположился на второй строчке.
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