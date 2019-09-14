Футбол

Советский спортСоветский спорт«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ, проиграв «Норвичу»

Норвич Сити — Манчестер Сити
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
18′
Тодд Кэнтуэлл
28′
45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
45′+2′
Теему Пукки
50′
57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
64′
69′
Бернарду Силва
73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
83′
Тодд Кэнтуэлл
87′
88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
89′
У горожан точными ударами отметились Серхио Агуэро (45) и Родриго Эрнандес (88). После этой игры Норвич набрал шесть очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Манчестер Сити, имея в активе десять очков, расположился на второй строчке.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» снова уязвим. В обороне — катастрофа

Спорт-Экспресс09:15

Прервалась беспроигрышная серия Зинченко в АПЛ. Она насчитывала 26 матчей

Sport24.ruвчера в 15:13

Сенсационная победа аутсайдера — в видеообзоре матча «Норвич» — «Ман Сити»

Чемпионатвчера в 15:21

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ, проиграв «Норвичу»

Советский спортвчера в 14:22

«Манчестер Сити» уступил в АПЛ впервые с января

Газета.Ru04:00

Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»

LiveSport.ru07:56

Прервалась победная серия Зинченко в АПЛ. «Ман Сити» с ним в составе не проигрывал 26 матчей

Sports.ruвчера в 15:59
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
Здоровье

Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья

Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 02:12
Политика

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Политика

Глава МИД Украины высказался по поводу особого статуса Донбасса

Власти Украины не планируют вносить изменения в Конституцию и присваивать особый статус Донбассу.
Росбалт вчера в 18:57
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере

Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.
RT на русском 01:45
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Общество

Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59
Политика

Помощник Помпео приедет в Москву

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости 13 сентября в 18:44
Происшествия

В колонии в Курганской области убили заключенного

Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
ТАСС 03:52
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Футбол

Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку

Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Спорт

Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника

Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.
Матч ТВ 13 сентября в 09:48
Происшествия

Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в машине на Кубани

Известия 07:14
Шоу-бизнес

Киркоров спел на танце молодых на свадьбе Собчак и Богомолова

Российский певец Филипп Киркоров спел на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова для танца молодоженов.
Мойка78 вчера в 10:47
Происшествия

В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне

Lenta.ru 09:05
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Политика

На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

RT на русском вчера в 03:54
Политика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

Сегодня, 14 сентября вступили в силу ограничения, наложенные Судом Европейского союза на доступ российской корпорации "Газпром" к трубопроводу Opal.
Капитал страны вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Происшествия

12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске

Говорит Москва 05:27
Политика

Олег Сенцов показал фотографию из российской тюрьмы

РБК 08:32
Происшествия

Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии

На борту находились три человека - пилот и два пассажира. "Сработки аварийного маяка не происходило", - рассказали РИА Новости в МЧС России.
Российская газета 01:38
Космос

НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна

На снимке, сделанном Сатурном в 2018 году, Хаббл запечатлел сильный шторм в северной полярной области, но на снимке 2019 года он исчез.
Live24 13 сентября в 02:10
Общество

Авен вспомнил о споре с репортером Washington Post о долларах в России

Председатель совета директоров Альфа-банка и Петр Авен в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, как в 1991 году поспорил с журналистом Washington Post о создании обменных пунктов обмена рублей на доллары в течение полугода.
РБК 09:43
Культура

В Благовещенске звезды «Амурской осени» вышли на красную дорожку

По красной дорожке традиционно проходят звездные гости мероприятия – известные отечественные и зарубежные артисты, деятели искусств.
Амур.инфо вчера в 04:15
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

РБК 10:06
Космос

В России соберут робота для открытого космоса

ТК Звезда 11 сентября в 18:33
Наука

В костях мышей нашли гормон стресса

Ученые показали, что остеокальцин появляется в ответ на самые разные стрессовые факторы, действует на множество тканей организма одновременно и блокирует работу парасимпатической нервной системы, то есть действует как настоящий гормон стресса.
N+1 12 сентября в 11:13
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Норвич Сити
Спортивный клуб
Norwich City Football Club
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное