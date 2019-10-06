Футболисты "Манчестер Сити" уступили "Вулверхэмптону" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Адама Траоре (на 80-й и 90+4-й минутах).

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.

Политика Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Авто Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.

Футбол Футболисты «Ювентуса» нанесли «Интеру» первое поражение в сезоне Миланский "Интер" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу, уступив на своем поле туринскому "Ювентусу" в матче седьмого тура серии А.

Здоровье Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.

Футбол ЦСКА проиграл «Ростову» в матче чемпионата России Московский ЦСКА потерпел поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России.

Футбол Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.

Политика Глава МВД Германии опасается повторения миграционного кризиса Четыре года назад в ФРГ был пиковый момент миграционного кризиса: в страну прибыли 890 000 беженцев.

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Армия и оружие Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard.

Политика Путин побывал в сибирской тайге перед 67-м днем рождения Президент России Владимир Путин накануне дня рождения 7 октября побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой, рассказал 6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политика В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.

Игры Критики не в восторге от Ghost Recon Breakpoint — средний балл ниже 60 VG247 Другие СМИ не были настолько резки, отмечая, что игра получилась очень уж схематичной и похожей на другие игры Ubisoft в открытом мире.

Армия и оружие Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина требует баснословные алименты от экс-короля Малайзии По сообщениям инсайдеров, обладательница титула «Мисс Москва-2015» потребовала от Мухаммада V элитное жилье в Лондоне и Москве, также она хочет получать два миллиона рублей в месяц.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Здоровье Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».

Политика Советник президента ЦАР заявил о приезде в страну сотрудников ЦРУ Американская разведка отправила в Центрально-Африканскую Республику группу сотрудников после того, как туда приехали российские специалисты, заявил советник по нацбезопасности президента ЦАР Валерий Захаров в эфире "Вестей недели" на телеканале "Россия 1".