Футбол
LiveSport.ru«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Ньюкаслом»
В 14-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде играл с «Ньюкаслом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Рахим Стерлинг на 22-й минуте вывел «Сити» вперед, но уже спустя три минуты Йетро Виллемс счет сравнял.
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Экономика
Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
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Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям
Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
Экономика
В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург
Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
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Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
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Госдеп США обеспокоился принятым в России законом об иноагентах
США выразили обеспокоенность решением Совета Федерации одобрить закон, по которому физические лица могут быть наделены статусом иностранных агентов в России.
Футбол
«Они думали, что игра с Россией - ерунда». Гус Хиддинк - о Евро-2008, успехе Семака в «Зените» и мировом классе Акинфеева
Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.
Происшествия
Останки пропавшей пожилой женщины найдены в Ленинградской области
Жительница Ленинградской области обнаружила останки своей 81-летней пропавшей бабушки. Она находилась в розыске с октября.
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Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам
Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
Происшествия
В Балашихе потушили пожар в старинном храме
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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Авто
Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck
Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Технологии
Автомобили инвалидов хотят оснастить системой для управления жестами
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Музыка
Анастасия Бадьина из Саянска не прошла в очередной этап шоу «Голос»
Первый же поединок нового сезона шоу «Голос» стал последним для участницы из Саянска Анастасии Бадьиной.
Энергетика
Транзит из Азии в Европу обошел Россию с юга
Официально проект ТМТМ был запущен в октябре текущего года, когда по маршруту прошел первый контейнерный поезд из Китая через Казахстан, Азербайджан и Турцию в Прагу.
Политика
Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с лидерами стран-участниц «нормандского формата» должен в первую очередь руководствоваться национальными интересами.
Экономика
Кудрин не видит рисков роста безработицы в РФ в связи с цифровизацией
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 20 регионах, в 60 субъектах отмечен рост показателя.
Футбол
Алавес — Реал 1:2
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Футбол
Стал известен соперник сборной России перед Евро-2020
Ранее генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Финляндии.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Здоровье
ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году
Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.