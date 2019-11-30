Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Ньюкаслом»

В 14-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде играл с «Ньюкаслом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Рахим Стерлинг на 22-й минуте вывел «Сити» вперед, но уже спустя три минуты Йетро Виллемс счет сравнял.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Выезд к «Ньюкаслу» – черная метка для «Сити». Теряют там очки в важнейшие моменты

Sports.ru11:20

Джонджо Шелви: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»

Спорт-Экспресс19:32

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте

Чемпионат09:22

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» — 2:2. Видеообзор матча 14-го тура АПЛ

Sport24.ru19:54

Джонджо Шелви — о голе в ворота «Сити»: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»

Матч ТВ11:46

Джонджо Шелви — о голе в ворота «Сити»: «Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле»

Sportbox.RU11:46

Шелви: «Мы заслужили ничью в игре с „Манчестер Сити“»

Soccer.ru09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Экономика

Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Коммерсантъ 16:43
Технологии

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
3DNews 15:04
Экономика

В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
REGNUM вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 14:01
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Экономика

Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
RT на русском вчера в 02:56
Политика

Госдеп США обеспокоился принятым в России законом об иноагентах

США выразили обеспокоенность решением Совета Федерации одобрить закон, по которому физические лица могут быть наделены статусом иностранных агентов в России.
РЕН ТВ 16:22
Футбол

«Они думали, что игра с Россией - ерунда». Гус Хиддинк - о Евро-2008, успехе Семака в «Зените» и мировом классе Акинфеева

Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.
Матч ТВ 14:59
Происшествия

Останки пропавшей пожилой женщины найдены в Ленинградской области

Жительница Ленинградской области обнаружила останки своей 81-летней пропавшей бабушки. Она находилась в розыске с октября.
Российская газета 19:54
Здоровье

Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам

Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
iReactor 13:51
Происшествия

В Балашихе потушили пожар в старинном храме

РИА Новости 17:08
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия вчера в 10:37
Авто

Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Тарантас Ньюс 08:30
Единоборства

Александр Беспутин победил Раджаба Бутаева и стал чемпионом мира

Allboxing.ru 18:47
Гаджеты

Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Актуальные Новости 28 ноября в 06:16
Технологии

Автомобили инвалидов хотят оснастить системой для управления жестами

Народные новости 07:36
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Музыка

Анастасия Бадьина из Саянска не прошла в очередной этап шоу «Голос»

Первый же поединок нового сезона шоу «Голос» стал последним для участницы из Саянска Анастасии Бадьиной.
КП - Иркутск вчера в 23:08
Энергетика

Транзит из Азии в Европу обошел Россию с юга

Официально проект ТМТМ был запущен в октябре текущего года, когда по маршруту прошел первый контейнерный поезд из Китая через Казахстан, Азербайджан и Турцию в Прагу.
Свободная Пресса 07:38
Политика

Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с лидерами стран-участниц «нормандского формата» должен в первую очередь руководствоваться национальными интересами.
РБК 19:32
Экономика

Кудрин не видит рисков роста безработицы в РФ в связи с цифровизацией

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 20 регионах, в 60 субъектах отмечен рост показателя.
Будущее России. Национальные проекты 12:34
Футбол

Алавес — Реал 1:2

ODDS.ru 08:56
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Футбол

Стал известен соперник сборной России перед Евро-2020

Ранее генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Финляндии.
Газета.Ru 18:40
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Здоровье

ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году

Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России.
Газета.Ru 19:23
Общество

Блогер сравнил с хлевом украинский скоростной поезд «Интерсити»

Известия 19:32
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Происшествия

В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
ТАСС 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное