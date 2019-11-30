В 14-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде играл с «Ньюкаслом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Рахим Стерлинг на 22-й минуте вывел «Сити» вперед, но уже спустя три минуты Йетро Виллемс счет сравнял.

«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Ньюкаслом»

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