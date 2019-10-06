Футболисты "Манчестер Сити" уступили "Вулверхэмптону" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Адама Траоре (на 80-й и 90+4-й минутах).

Армия и оружие Запланирован полет инспекторов США над Россией С 7 по 11 октября военные инспекторы США и Германии выполнят наблюдательный полет над территорией России, сообщил глава национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Автоспорт Тост не исключил возможность перехода Квята в «Ред Булл» в 2021 году Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о словах Хельмута Марко о том, что в «Ред Булл» не рассматривают кандидатуру российского гонщика Даниила Квята на место в основной команде в 2020 году.

Музыка На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Футбол «Лион» проиграл «Сент-Этьену», пропустив на 90-й минуте В матче 9-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Лион» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».

Театры Фестиваль уличных театров пройдет в Южно-Сахалинске Сахалинцев ждет встреча сразу с тремя уличными театрами: «Небесная карусель» (г. Санкт-Петербург), авторский театр «Эскизы в пространстве» (г. Москва) и театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда+» (г. Серпухов).

Здоровье Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.

Политика Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза» Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла Египет на Кубке мира Сборная России одержала очень важную для себя победу над соперниками из Египта в Японии на проходящем сейчас в Стране восходящего солнца Кубке мира.

Гаджеты В Samsung снизили цены на смартфоны Galaxy S10 Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Спорт Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».

Гаджеты Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.

Авто Рамный минивэн Mitsubishi Zinger на базе Pajero Sport обновился Компания Mitsubishi представила обновленную модификацию рамного минивэна Zinger. Мало кто знаком с этой весьма интересной моделью.

Политика Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.