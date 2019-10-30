Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Манчестер Сити» прошел «Саутгемптон» в Кубке Лиги

Манчестер Сити — Саутгемптон
3 – 1
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Этихад»
Николас Отаменди
20′
33′
Ориоль Ромеу
Серхио Агуэро
38′
Серхио Агуэро
56′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
65′
68′
Шейн Лонг
Натан Редмонд
68′
Софьян Буфаль
Че Адамс
75′
Джекенг Стивенс
Анхелиньо Тасенде
Джон Стоунз
79′
Габриэл Жезус
Адриан Бернабе
87′
90′+1′
Ориоль Ромеу
Jake Vokins
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Лиги.
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