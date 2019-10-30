Футбол
Soccer.ru«Манчестер Сити» прошел «Саутгемптон» в Кубке Лиги
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Этихад»
Николас Отаменди
|20′
|33′
Ориоль Ромеу
Серхио Агуэро
|38′
Серхио Агуэро
|56′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
|65′
|68′
Шейн Лонг
Натан Редмонд
|68′
Софьян Буфаль
Че Адамс
|75′
Джекенг Стивенс
Анхелиньо Тасенде
Джон Стоунз
|79′
Габриэл Жезус
Адриан Бернабе
|87′
|90′+1′
Ориоль Ромеу
Jake Vokins
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
1
Браво
27
Канселу
30
Отаменди
50
Гарсия
5
Стоунз
20
Силва
69
Doyle
47
Фоден
26
Марез
10
Агуэро
2 ×
82
Бернабе
1
Маккарти
43
Валери
38
Данзо
5
Стивенс
35
Беднарек
23
Хейбьерг
16
Уорд-Проуз
29
Vokins
17
Армстронг
22
Редмонд
10
Адамс
Саутгемптон
Расстановка 5‑3‑2
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