Происшествия В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.

Политика Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.

Гаджеты Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Культура Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Космос В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл» Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.

Армия и оружие Турция собирается закупить российские Су-35 Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.

Экономика Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд «В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.

Происшествия Иркутского депутата избили неизвестные Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Экономика ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Общество «Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.

Политика Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.

Армия и оружие Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.

Здоровье 64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Шоу-бизнес Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

Футбол Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.