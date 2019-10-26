Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»

Манчестер Сити — Астон Вилла
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
36′
Джек Грилиш
Рахим Стерлинг
46′
Фернандиньо
57′
Кевин де Брюйне
65′
Илкай Гюндоган
70′
71′
Уэсли Мораес
Кейнан Дэвис
Бенжамен Менди
Анхелиньо Тасенде
73′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
76′
Рахим Стерлинг
Серхио Агуэро
76′
Илкай Гюндоган
81′
84′
Джек Грилиш
Ануар Эль-Гази
Фернандиньо
87′
«Манчестер Сити» в матче 10-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0. Голы забили Рахим Стерлинг, Кевин де Брейне и Илкай Гюндоган. «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице.
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