Футбол
Спорт-Экспресс«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
|36′
Джек Грилиш
Рахим Стерлинг
|46′
Фернандиньо
|57′
Кевин де Брюйне
|65′
Илкай Гюндоган
|70′
|71′
Уэсли Мораес
Кейнан Дэвис
Бенжамен Менди
Анхелиньо Тасенде
|73′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|76′
Рахим Стерлинг
Серхио Агуэро
|76′
Илкай Гюндоган
|81′
|84′
Джек Грилиш
Ануар Эль-Гази
Фернандиньо
|87′
|64%
|Владение мячом
|36%
|88%
|Процент точных передач
|78%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|1
|13
|Угловые
|7
|8
|Отборы
|14
|9
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
5
Стоунз
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
47
Фоден
8
Гюндоган
21
Сильва
20
Силва
9
Жезус
10
Агуэро
1
Хитон
24
Гильбер
22
Энгелс
40
Мингз
18
Таргетт
17
Трезеге
6
Луис
7
Макгинн
11
Накамба
21
Эль-Гази
39
Дэвис
Астон Вилла
Расстановка 4‑5‑1
«Манчестер Сити» в матче 10-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0. Голы забили Рахим Стерлинг, Кевин де Брейне и Илкай Гюндоган. «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице.
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