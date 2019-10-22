Лига чемпионов
Soccer.ru«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Горожане» (9 очков) располагаются на первом месте в своей группе, «Аталанта» (0 очков) - последняя.
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Политика
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
News.ru 13:01
Здоровье
Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране
В России не хватает 25 тысяч врачей первичного звена, а дефицит среднего медперсонала уже достиг 130 тысяч человек, передает ОТР данные, которые представила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общественное телевидение России 08:18
Экономика
Сбербанк раскрыл данные о расходах среднего класса в РФ
В целом в третьем квартале 2019 года наблюдается улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом, который вырос на пять процентных пунктов — до минус 16%.
News.ru 11:23
Политика
Советник Трампа по торговле подала в отставку
Советник американского лидера Дональда Трампа по вопросам торговли Келли Энн Шоу подала в отставку, сообщает Reuters.
Газета.Ru 21:32
Здоровье
Тагильские депутаты потребовали от Минздрава решить проблемы здравоохранения
В Нижнем Тагиле состоялось заседание комиссии по социальной политике городской думы, на котором присутствовали представители областного Минздрава и руководители городских больниц, пишет «Тагильский рабочий».
ТагилСити.ру 06:27
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru 04:33
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:21
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня 20 октября в 06:57
Политика
В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским
Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Политика
Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Рустама Габдулина, который возглавляюет следственную группу по «московскому делу».
KM.ru 11:38
Армия и оружие
Ирак потребовал от выведенных из Сирии американцев покинуть страну
Объединенное командование Вооруженных сил Ирака потребовало вывода из страны американских войск, которые покинули Сирию.
Ридус 05:55
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Политика
Зеленская надела неуместное платье на интронизацию императора Японии
Пользователи Сети раскритиковали платье супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, которое она надела для церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Российская газета 22:13
Происшествия
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета 18:23
Общество
Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон
Интернет-мошенники придумали новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны.
Известия 21:37
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:54
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и.о. посла США на Украине Билл Тейлор перед конгрессом.
РИА Новости 16:48
Футбол
«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»: Суперкласико в Кубке Либертадорес
В первом матче «Бока Хуниорс» проиграла «Ривер Плейту», но смогут ли «генуэзцы» взять реванш 23 октября – ответ есть в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Политика
Палата представителей приняла «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Палата представителей США приняла «закон Родченкова», предусматривающий уголовную ответственность за допинговый сговор.
РБК 22:24
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском 09:08
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru 19:58
Авто
Toyota Mirai второй генерации представили в Токио
Toyota представила свой новый водородный электрический седан Mirai на Токийском автосалоне перед его запуском в 2020 году.
SpeedMe 07:52
Общество
Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов
Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.
РБК 08:09
Происшествия
В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора
Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января, он обвиняется в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке.
РБК 13:38