Лига чемпионов
Soccer.ru«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Горожане» (9 очков) располагаются на первом месте в своей группе, «Аталанта» (0 очков) - последняя.
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Гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома в матче с «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» — «Аталанта»: Стерлинг, Агуэро и Марез выйдут в стартовом составе хозяев
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