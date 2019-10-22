Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Горожане» (9 очков) располагаются на первом месте в своей группе, «Аталанта» (0 очков) - последняя.
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Хет-трик Стерлинга и дубль Агуэро позволили «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту»

Sportbox.RUвчера в 16:53
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В Кремле рассказали о трудностях «нормандского формата»

Проведение саммита «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) осложняется тем, что одна из сторон допускает отход от минских соглашений и меняет запросную позицию.
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Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
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Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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89% мутаций поможет исправить новый метод генного редактирования ДНК

Новый метод редактирования ДНК избавит людей от 89 процентов генетических болезней, сообщается в статье, опубликованной на страницах научного издания Nature.
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Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
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Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

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Газета.Ru вчера в 21:56
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В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
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В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
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Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

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В России не хватает 25 тысяч врачей первичного звена, а дефицит среднего медперсонала уже достиг 130 тысяч человек, передает ОТР данные, которые представила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
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В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX

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Совсем скоро увидеть выступление Алексея Ягудина петербуржцы смогут вживую.
КП - Санкт-Петербург 21 октября в 14:10
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Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»

Life.ru вчера в 19:24
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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском вчера в 09:08
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