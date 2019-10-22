Лига чемпионов
Soccer.ru«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Горожане» (9 очков) располагаются на первом месте в своей группе, «Аталанта» (0 очков) - последняя.
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Гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома в матче с «Манчестер Сити»
Спорт-Экспрессвчера в 16:56
«Манчестер Сити» — «Аталанта»: Стерлинг, Агуэро и Марез выйдут в стартовом составе хозяев
Sport24.ruвчера в 14:06
«Манчестер Сити» – «Аталанта». 22.10.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ruвчера в 03:21
Хет-трик Стерлинга и дубль Агуэро позволили «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту»
Sportbox.RUвчера в 16:53
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