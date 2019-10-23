Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» в Лиге чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» одержали крупную победу над «Аталантой» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра в Англии завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе «горожан» хет-трик сделал Рахим Стерлинг, дубль в активе Серхио Агуэро.
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