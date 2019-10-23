Лига чемпионов
Газета.Ru«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» в матче ЛЧ
В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома крупно обыграл "Аталанту". Встреча на стадионе "Этихад — Сити оф Манчестер" закончилась со счетом 5:1. Героем матча стал хавбек хозяев Рахим Стерлинг, оформивший хет-трик.
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Гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома в матче с «Манчестер Сити»
Спорт-Экспрессвчера в 16:56
«Манчестер Сити» — «Аталанта»: Стерлинг, Агуэро и Марез выйдут в стартовом составе хозяев
Sport24.ruвчера в 14:06
Хет-трик Стерлинга и дубль Агуэро позволили «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту»
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