Лига чемпионов
Soccer.ru«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Горожане» (9 очков) располагаются на первом месте в своей группе, «Аталанта» (0 очков) - последняя.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома в матче с «Манчестер Сити»
Спорт-Экспрессвчера в 16:56
«Манчестер Сити» – «Аталанта». 22.10.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ruвчера в 03:21
«Манчестер Сити» — «Аталанта»: Стерлинг, Агуэро и Марез выйдут в стартовом составе хозяев
Sport24.ruвчера в 14:06
Хет-трик Стерлинга и дубль Агуэро позволили «Манчестер Сити» разгромить «Аталанту»
Sportbox.RUвчера в 16:53
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 03:46, Вашингтон
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
Происшествия
Появилось видео из камеры в отделе полиции, где обварился задержанный
Фото пресс-службы СК Анонимный телеграм-канал Siloviki опубликовал видео из камеры в отделе полиции, где погиб 36-летний задержанный.
Армия и оружие
В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX
DARPA называет реализуемый проект HTX.
Общество
Составлен список лучших для путешествия стран в 2020 году
Названы страны, которые лучше всего подходят для путешествия в 2020 году. Лидирующую позицию в списке занимает Королевство Бутан.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Политика
СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины
Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.
Политика
Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран
Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижения мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Общество
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР
«Нафтогаз Украины» должен поставлять газ ДНР и ЛНР без учёта долгов, сказано в постановлении №875 от 12 октября 2019 года, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Армия и оружие
Россия поставила Турции все элементы С-400
Турция получила все элементы систем С-400 «Триумф», в том числе ракеты, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Происшествия
Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Происшествия
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Гаджеты