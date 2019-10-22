Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Горожане» (9 очков) располагаются на первом месте в своей группе, «Аталанта» (0 очков) - последняя.
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Гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома в матче с «Манчестер Сити»

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«Манчестер Сити» – «Аталанта». 22.10.2019. Где смотреть матч онлайн

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«Манчестер Сити» — «Аталанта»: Стерлинг, Агуэро и Марез выйдут в стартовом составе хозяев

Sport24.ruвчера в 14:06

«Манчестер Сити» - «Аталанта». Видеообзор матча

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«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту». Стерлинг оформил хет-трик

Советский спортвчера в 17:01
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Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
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Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
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Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
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