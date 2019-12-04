Матч «Бернли» — «Манчестер Сити» 15 тура Английской Премьер-лиги завершился со счетом 1:4 в пользу «горожан». Дублем в игре отличился нападающий Габриэл Жезус.

Фигурное катание Опубликовано расписание прокатов юниорского Финала Гран-при Финал Гран-при среди юниоров пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. Просмотр трансляций онлайн будет доступен в эфире и на сайте Первого канала.

Политика Лидер Ирана назвал условие для начала переговоров с США Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран может начать переговоры с Вашингтоном после того, как США снимут антииранские санкции, передает РИА Новости.

Авто С 1 января для водителей в России введут новые штрафы Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.

Политика Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве Бывший депутат украинской Рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Общество Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Происшествия Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.

Происшествия Два человека погибли в ДТП под Тулой На трассе Тула-Новомосковск в районе деревни Сергиевское Киреевского района около 10 часов утра произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля.

Политика Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".

Политика WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.

Авто Рынок электромобилей в России вырос почти в три раза В России по итогам 10 месяцев 2019 года было продано 297 электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года.