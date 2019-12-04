Футбол

РамблерРамблер«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»

Бернли — Манчестер Сити
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
15′
Бернарду Силва
24′
Габриэл Жезус
50′
Габриэл Жезус
Крис Вуд
Джей Родригес
59′
Дэниэл Дринкуотер
Эшли Барнс
59′
68′
Родри Эрнандес
72′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
Дуайт Макнил
Роберт Брэйди
75′
80′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
85′
Фернандиньо
Эрик Гарсия
Джеффри Хендрик
86′
87′
Рияд Марез
Роберт Брэйди
89′
Матч «Бернли» — «Манчестер Сити» 15 тура Английской Премьер-лиги завершился со счетом 1:4 в пользу «горожан». Дублем в игре отличился нападающий Габриэл Жезус.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хосеп Гвардиола: «Я никогда не сомневался в Жезусе»

Матч ТВ01:40

Хосеп Гвардиола: «Я никогда не сомневался в Жезусе»

Sportbox.RU01:40

Победа «Ман Сити», уголовное дело против фонда Месси, фаната «Спартака» увезли из Москвы в Петербург для допроса и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:12

«Бёрнли — «Манчестер Сити» — 1:4. Видео всех голов

Чемпионат02:17

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче чемпионата Англии

РИА Новостивчера в 17:21

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и сократил отставание от «Ливерпуля» до 8 очков

Sport24.ruвчера в 17:05

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» благодаря дублю Жезуса

Спорт-Экспрессвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Технологии

Google представила рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года

Компания Google опубликовала свой рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года.
ITZine.ru вчера в 23:00
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

ФедералПресс 02:24
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Фигурное катание

Опубликовано расписание прокатов юниорского Финала Гран-при

Финал Гран-при среди юниоров пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. Просмотр трансляций онлайн будет доступен в эфире и на сайте Первого канала.
РИА Новости 02 декабря в 14:31
Политика

Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

В Иркутской области застрелили медведя, задравшего пенсионера

Байкал-Daily вчера в 22:59
Политика

Лидер Ирана назвал условие для начала переговоров с США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран может начать переговоры с Вашингтоном после того, как США снимут антииранские санкции, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:20
Происшествия

Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

РИА Новости 02:38
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 18 человек

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на трассе «Дон» в Воронежской области, вечером вторника, 3 декабря.
Регион online вчера в 12:33
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
ToDay News Ufa вчера в 07:17
Политика

Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве

Бывший депутат украинской Рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 04:02
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус 02 декабря в 10:09
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Ведомости 02 декабря в 04:17
Происшествия

В воинской части Белгорода прокомментировали смерть солдата-срочника

РБК вчера в 22:54
Общество

Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 03:38
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
РБК вчера в 16:12
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Тулой

На трассе Тула-Новомосковск в районе деревни Сергиевское Киреевского района около 10 часов утра произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля.
Молодой коммунар 03:18
Религия

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Известия 02:26
Происшествия

Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции в Татарстане

Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана.
ТК Звезда 03:24
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Политика

Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев

В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Российская газета 03:33
Экономика

Х5 Retail проиграла ФНС спор на 1 млрд рублей из-за реструктуризации

Компания требовала признать недействительным доначисление налогов за 2014 год и штрафа в сумме 1,065 млрд рублей.
Finam.Ru 02:39
Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
РИА Новости 03:11
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 06:36
Авто

Рынок электромобилей в России вырос почти в три раза

В России по итогам 10 месяцев 2019 года было продано 297 электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Известия вчера в 12:20
Кино

В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv вчера в 03:18
Футбол

Судьи будут готовы к работе VAR на всех матчах РПЛ в весенней части сезона

Глава проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам VAR в России Леонид Калошин заявил, что российские судьи будут полностью готовы к тому, чтобы, начиная с весенней части сезона, система применялась на всех поединках Российской премьер-лиги.
ProstoProSport 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное