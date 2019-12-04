Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»

Бернли — Манчестер Сити
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
15′
Бернарду Силва
24′
Габриэл Жезус
50′
Габриэл Жезус
Крис Вуд
Джей Родригес
59′
Дэниэл Дринкуотер
Эшли Барнс
59′
68′
Родри Эрнандес
72′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
Дуайт Макнил
Роберт Брэйди
75′
80′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
85′
Фернандиньо
Эрик Гарсия
Джеффри Хендрик
86′
87′
Рияд Марез
Роберт Брэйди
89′
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч. На 89-й минуте матча отличился Робби Брейди, который и установил окончательный счёт матча – 1:4. Благодаря этой победе «Манчестер Сити» поднялся на второе место в чемпионате Англии.
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